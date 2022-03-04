Прес-аташе збірної Польщі Якуб Квятковскі зізнався, що рішення щодо півфінального матчу плей-офф відбору до ЧС-2022 ще не ухвалене.

"ФІФА досі не ухвалила рішення щодо матчу плей-офф Росія – Польща. Ми не отримували жодних документів з цього приводу. Вся інформація, яка з’являється на цю тему у ЗМІ, – суто домисли", – написав Квятковскі у своєму твіттері.

Польща автоматично вийде у фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 – їхнім суперником були росіяни

Раніше була інформація, що Польща автоматично вийде до фіналу плей-офф відбору до ЧС-2022, оскільки росіяни були відсторонені зі змагань ФІФА та УЄФА через напад на Україну.

Нагадаємо, сьогодні вже 9-й день війни Росії проти України. Загарбники руйнують села і міста, вбивають військових і цивільних, але ЗСУ з теробороною тримають гідну оборону від непроханих гостей.

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