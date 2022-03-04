Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски признался, что решение о полуфинальном матче плей-офф отбора в ЧМ-2022 еще не принято.

"ФИФА до сих пор не приняла решение о матче плей-офф Россия – Польша. Мы не получали никаких документов на этот счет. Вся информация, которая появляется на эту тему в СМИ, – сугубо домыслы", – написал Квятковски в своем твиттере.

Польша автоматически выйдет в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 – их соперником были россияне

Ранее была информация, что Польша автоматически выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, поскольку россияне были отстранены от соревнований ФИФА и УЕФА из-за нападения на Украину.

Напомним, сегодня уже 9-й день войны России против Украины. Захватчики разрушают деревни и города, убивают военных и гражданских, но ВСУ с терробороной держат достойную оборону от незваных гостей.

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