Литва – Україна: Маліновський оцінив стан поля стадіону ЛФФ

Збірна України — 13:58 3488
-
Литва – Україна: Шевченко оголосив заявку на матч відбору Євро-2020 – одного гравця довелось викреслити
-
"Тайсон охолоне", – Палкін прокоментував ситуацію з трансфером бразильцяУкраїна — 11:39 1917
-
Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 08:00 11054
-
Євро-2020: Нідерланди перемогли Німеччину у матчі з шістьма голами: сирі німці, неймовірні "ораньє" та важливість VARЄвро-2020 — 03:39 12249
-
Україна U-21 програла Фінляндії у відборі до Євро-2021: "перший млинець" Ротаня, фарт фінів та перфоманс ЯаскелайненаЗбірна України U-21 — 6 вер 5760