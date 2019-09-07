Литва – Україна: Маліновський оцінив стан поля стадіону ЛФФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви.

"Нормальне поле, непогане. Головне, щоб полили добре. Рівне, просто синтетика, але ми вже звикли. Перед матчем з Торіно (2:3) тренувався на синтетичному полі через зливи в Італії.

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Переходити з трави на синтетику легко, а з синтетики на траву – складніше. Але нічого, ми вже звикли – нам все одно, де грати", – сказав Маліновський FootBoom.

Матч Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.

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