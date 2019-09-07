Литва – Україна: Шепелєв не потрапив у заявку на матч відбору Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не включив Володимира Шепеєва у заявку на матч відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви.

Хавбек Динамо Володимир Шепелєв не потрапив у заявку збірної України на матч проти Литви, який відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Головний тренер "синьо-жовтих" взяв із собою 24 футболісти, тоді як у заявці можуть бути лише 23, тому одного довелось виключити.

Матч Литва – Україна відбудеться сьогодні, 7 вересня, о 19:00 за київським часом.