Чемпіонат світу-2022. 3 тур. Група С

30 листопада, 21:00. Лусаїл, стадіон Лусаїл Айконік

Головний арбітр: Майкл Олівер (Англія)

Телетрансляція: Суспільне, MEGOGO

Квартет С, як і більшість груп перед стартом 3 туру, дарує інтригу для нейтрального вболівальника. Звісно, симпатії багатьох українців на боці збірної Польщі, але, окрім цього, гратимуть ще й саудити з мексиканцями, які поки залишаються андердогами. І між собою вони змагатимуться за місце під сонцем, себто у плей-офф. Зрештою, усі команди групи можуть там опинитись.

Між собою мексиканці й саудити зустрічались всього тричі в історії. Та й було це ще минулого століття у Кубку Конфедерацій. У всіх трьох поєдинках впевнені перемоги (5:1, 5:0, 2:0) здобув "триколор", але з того часу багато що змінилось. Саудівська Аравія трансформувалася, Мексика теж. Тому звертати увагу на ці результати не дуже будемо. Краще пригадаємо, як грали команди у попередніх двох турах.

Мексика пройшла дистанцію трішки стабільніше, маючи виконавців, які грають у Європі – ледь не здолала Польщу, переважаючи свого візаві, та доволі солідно протистояла Аргентині, яка здобула перемогу на класі та завдяки фактору Ліонеля Мессі.

Саудівська Аравія, своєю чергою, виглядала яскравіше – у матчі з "альбіселесте" провела ефективні 10 хвилин на старті другого тайму. Цього було достатньо для перемоги. Проти поляків "орли пустелі" теж зуміли здивувати, демонструючи дуже непоступливий та атакувальний футбол.

Саудити перед останнім двобоєм не можуть розраховувати на Абдулла Аль-Малькі через перебір жовтих, Сальмана Аль-Фаражі, який травмувався, Ясіра Аль-Шахрані, який зламав виличну кістку, та Ріада Шарахілі. Усі, крім останнього, грали проти Аргентини й Польщі. Мексика втратила лише Андреса Гуардадо через м'язову контузію.

Орієнтовні склади на матч Саудівська Аравія – Мексика

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс – Аль-Брейк, Аль-Булайхі, Аль-Амрі, Абдулхамід – Н. Аль-Давсарі – С. Аль-Давсарі, Канно, Аль-Наджі, Аль-Бурайкан – Аль-Шехрі.

Мексика: Очоа – Гальярдо, Монтес, Морено, Н. Араухо, К. Альварес – Е. Альварес, Чавес, Еррера – Вега, Лосано.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Мексика на цьому чемпіонаті світу ще не забивала, на відміну від саудитів. Її влаштує лише перемога. Суперника може задовольнити і нічия при певних розкладах. Проте букмекери всі як один ставлять на звитягу саме номінальних гостей.

У підопічних Херардо Мартіно повинна бути перевага, адже їм доведеться йти вперед зі стартових хвилин. Можна очікувати на відкритий футбол. Загалом команди вперті та непередбачливі, бойові та емоційні. Нічия могла б бути закономірним результатом. Але хіба щось вгадаєш на цьому нелогічному у всіх сенсах ЧС? Поставимо на перемогу "триколору".