Шахтар прибув до Харкова на матч з Ворсклою – у заявці "гірників" відсутні двоє гравців

Донецький Шахтар оголосив заявку на матч 9-го туру УПЛ проти Ворскли.
Шахтар прибув до Харкова із 20 гравцями. Зазначимо, що з командою не прилетіли захисники Сергій Болбат і Богдан Бутко, а також форварди Андрій Борячук і Данило Сікан, повідомляє офіційний сайт донеччан. Натомість нагоду може отримати бразильський захисник Додо.
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Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін.
Захисники: Додо, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Ісмаїлі.
Півзахисники: Маркіньйос Сіпріано, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Євген Коноплянка, Тете, Манор Соломон, Дентінью.
Нападник: Жуніор Мораєс.
Нагадаємо, що матч Шахтар – Ворскла відбудеться вже завтра, 27-го вересня, початок о 19:00.
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