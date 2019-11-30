Ворскла перемогла Колос та перервала жахливу серію в УПЛ

Ворскла переграла Колос в 16-му турі УПЛ завдяки єдиному голу з пенальті. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Ворскла – Колос розпочався о 17:00. Полтавці підходили до матчу аутсайдером Прем'єр-ліги, набравши лише 8 очок після 15-ти турів. Востаннє Ворскла не програвала ще 5 жовтня – тоді у поєдинку з Маріуполем була зафіксована нічия 1:1. Натомість Колос в минулому турі зумів перервати невдалу серію, несподівано обігравши Десну. Підопічні Руслана Костишина посідали 9-ту сходинку турнірної таблиці.

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Цікаво, що це вже третя зустріч команд в сезоні 2019/20 – спочатку Ворскла розгромила Колос в рамках чемпіонату, а пізніше "зелено-білі" вибили ковалівців з Кубка.

Перший тайм не був багатим на гольові моменти. Дальній удар Чорноморця був невлучним, також неточним ударом з льоту відзначився Вільх'яльмссон. Непогано з гострого кута пробивав Коломоєць, але голкіпер перевів м'яч на кутовий. На 37-й хвилині арбітр призначив доволі спірний пенальті у ворота Колоса за гру рукою Чорноморця після прострілу Пердути. Васін потужним ударом відкрив рахунок, вивівши Ворсклу вперед. На останніх секундах тайму Волинець здійснив класний сейв, парирувавши м'яч після удару Коломойця.

У другому таймі обидві команди могли змінити рахунок на табло. Найреальніший шанс на 75-й хвилині був у Волкова, який не влучив з кількох метрів у порожній кут після передачі Лисенка. Нагоди для взяття воріт були і у полтавців, але фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу господарів. На останніх секундах гравці Колоса просили пенальті – марно. За протести чергову жовту картку отримав навіть Руслан Костишин.

Ворскла перервала 10-матчеву серію без перемог в УПЛ. Команда Юрія Максимова набрала 11 балів, наздогнавши Карпати та Львів, але через гірші додаткові показники в особистих зустрічах все ще посідає останнє місце в таблиці. Колос з 17-ма очками залишився на 9-й сходинці.

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