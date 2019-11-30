СК Дніпро-1 здобув перемогу над Львовом та увірвався у першу шістку УПЛ

В рамках матчу 16-го туру чемпіонату України Львів зазнав домашньої поразки від СК Дніпро-1 (0:2).

Матч розпочався у доволі рівній боротьбі з невеликою кількістю моментів. У першій третині першого тайму можна було згадати лише невдалий вихід Ренана віч-на-віч з Юрчуком на 4-й хвилині та дальній постріл Булеци в руки Сарнавському в атаці у відповідь. Мартан на 11-й спробував вивести Ренана на щеодне побачення з голкіпером, але передача бразильця виявилась занадто сильною.

СК Дніпро-1 ж на 15-й несподівано відкрив рахунок: Коркішко заробив стандарт і пробив після подачі з нього та виносу від Борзенка – точно в правий нижній кут! Футболісти Львова апелювали до положення Когута, який перебував у офсайді, однак він і до м'яча не торкнувся, і Сарнавському особливо не заважав. Після короткої розмови між арбітрами гол було зараховано.

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Вже на 18-й хвилині Львів міг відігратися зусиллями Шини, який отримав своєчасну передачу від Ренана й вивалився на побачення з Юрчуком, однак переграти голкіпера у ближньому бою бразильцю не вдалось. На цьому небезпечні моменти у першому таймі, по суті, завершились – команди обмінялися кількома слабенькими ударами головою в руки воротарям, отримали три жовті картки й пішли відпочивати.

По перерві гра стала ще більш закритою, а темп впав практично до нуля. Моментів на полі практично не виникало – лише суцільна боротьба аж до 62-ї хвилини, коли СК Дніпро-1 несподівано забив другий гол. Він був типовим для УПЛ: Сніжко виконав подачу на лінію воротарського, а Когут, зігравши на межі офсайду, головою вколотив м'яч у ворота.

Львів прокинувся, на 64-й хвилині огризнувшись навісом зі штрафного, який замкнув Педро (над поперечиною). Втім, за кілька хвилин по цьому "містяни" зазнали чергової невдачі, залишившись без Мартана – в одному з єдиноборств бразильцю так сильно дісталося, що його хотіла забрати швидка. СК Дніпро-1 ледь не скористався цією ситуацією на 70-й, коли постріл Супряги з близької дистанції заблокував Борзенко, а подачу з кутового Когут завершив ударом повз праву стійку.

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На 70-х хвилинах команди проводили заміни, що сильно збивало темп, тому нічого, крім заблокованого пострілу Богунова, в цей період вболівальники не побачили. На 80-х ситуація покращилась не набагато: у Львова був момент Велвеса, який змістився з флангу й пробив у кут (неточно), а у СК Дніпро-1 Булеца замкнув подачу Назаренка ударом головою – повз ворота. Вже у компенсований час розгром міг оформити все той же Назаренко, який увірвався на лівий край штрафного й вистрілив низом, однак Сарнавський зіграв надійно.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу СК Дніпро-1, завдяки якій "жовто-чорні" набрали 18 очок, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи 11 залікових балів у активі, залишився на передостанній сходинці.

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