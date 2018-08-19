Ворскла дожала Мариуполь благодаря автоголу и поднялась на 4 места

В последние 10 минут команды начали играть в открытый футбол, а его следствием стало то, что Ворскла вырвала победу. Кобахидзе прошел справа, прострелил, а Полегенько опередил Ребенка и срезал в свои ворота. На 4-й компенсированной минуте Шуст выдал свой 4-й сейв в матче после приличного удара соперника.

Как итог, команда Сачко выбирается из зоны вылета. Ворскла набрала 6 очков и обошла 4 клуба, выйдя на 7-ю строчку. Мариуполь остается предпоследним.