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Ворскла дожала Мариуполь благодаря автоголу и поднялась на 4 места

21:33 80 Читати українською
Ворскла дожала Мариуполь благодаря автоголу и поднялась на 4 места
Ворскла – Мариуполь: счет и обзор матча

Ворскла принимала Мариуполь в матче 5 тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чурко на 19-й минуте создал первый голевой момент. Вингер Мариуполя продрался справа и пробил – немного недокрутив в дальний верхний угол. Фомин почти сразу после этого забил. Чурко в центре накрутил нескольких защитников, перевел на Полегенько, а тот с правого фланга нашел голову нападающего "азовцев". Ворскла сравняла благодаря безумному голу Кулача. Нападающий Ворсклы сыграл в Бейла из киевского финала Лиги чемпионов и чуть ли не с линии штрафной ударом через себя поразил ворота. Кобахидзе с помощью рикошета едва не вывел Ворсклу вперед – мариупольской команде повезло. Еще один классный удар исполнил со штрафного Ребенок под занавес тайма – Худжамов вытащил из девятки.

Ворскла – Мариуполь: фантастический гол Кулача в стиле Роналду

Вторая половина началась с мощного дальнего удара бразильского дебютанта Ворсклы Артура – минимальный промах. Хозяева продолжили остро атаковать, и на 54-й удар из-за пределов штрафной с большим трудом перед собой парировал Худжамов. У гостей Тищенко и Чурко попытались снова вывести команду Бабича вперед, но их дальние удары не стали шоком для Шуста.

В последние 10 минут команды начали играть в открытый футбол, а его следствием стало то, что Ворскла вырвала победу. Кобахидзе прошел справа, прострелил, а Полегенько опередил Ребенка и срезал в свои ворота. На 4-й компенсированной минуте Шуст выдал свой 4-й сейв в матче после приличного удара соперника.

Как итог, команда Сачко выбирается из зоны вылета. Ворскла набрала 6 очков и обошла 4 клуба, выйдя на 7-ю строчку. Мариуполь остается предпоследним.

Украина. УПЛ, 5 тур

Ворскла – Мариуполь – 2:1

Голы: Кулач, 29, Полегенько, 89 (автогол) – Фомин, 21

Украина5 тур

Ворскла - Мариуполь: Воскресенье 19 августа 2018

Ворскла
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
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