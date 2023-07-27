Ворскла номінально приймає грузинську Ділу в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛК. Посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Діла розпочнеться о 20:30 за київським часом. Зустріч відбудеться у польському місті Тихи, де полтавці змушені проводити номінально домашні матчі єврокубків. Для підопічних Віктора Скрипника це буде перший офіційний поєдинок у новому сезоні.

Де дивитися Ворскла – Діла? Полтавський клуб так і не домовився про показ поєдинку з жодним профільним транслятором. Для уболівальників це тільки на краще – матч покажуть у вільному доступі на YouTube-каналі Ворскли. Також за перебігом гри можете стежити у розширеному текстовому онлайні, який проведе "Футбол 24".

До слова, Ворскла лише розпочинає свою єврокубкову кампанію, а от Діла вже встигла провести два матчі. У попередньому раунді Кваліфікації грузини розібралися з клубом Дунайська Стреда. Також слід зауважити, що вже відома подальша доля команд у Лізі конференцій. Переможець пари Ворскла – Діла зустрінеться із сильнішим у дуелі АПОЕЛ (Кіпр) – Войводина (Сербія).

Ворскла – Діла: стартові склади команд:

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупський – Феліпе, Павлюк, Юрченко, Кане – Челядін, Степанюк

Діла: Кучеренко – Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Гоміс, Віктор, Сантос, Парулава, Гейл – Ковталюк