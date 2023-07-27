Ворскла номинально принимает грузинскую Дилу в рамках второго квалификационного раунда ЛК. Ссылки на онлайн-трансляцию матча ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ворскла – Дила начнется в 20:30 по киевскому времени. Встреча состоится в польском городе Тихи, где полтавчане вынуждены проводить номинально домашние матчи еврокубков. Для подопечных Виктора Скрипника это первый официальный поединок в новом сезоне.

Где смотреть Ворскла – Дила? Полтавский клуб так и не договорился о показе поединка ни с одним профильным транслятором. Для болельщиков это только к лучшему – матч покажут в свободном доступе на YouTube-канале Ворсклы. Также за ходом игры можете следить в расширенном текстовом онлайне, который проведет "Футбол 24".

Кстати, Ворскла только начинает свою еврокубковую кампанию, а вот Дила уже успела провести два матча. В предварительном раунде квалификации грузины разобрались с клубом Дунайская Стреда. Также следует отметить, что уже известна дальнейшая судьба команд в Лиге конференций. Победитель пары Ворскла – Дила встретится с сильнейшим в дуэли АПОЭЛ (Кипр) – Войводина (Сербия).

Ворскла – Дила: стартовые составы команд:

Ворскла: Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский – Фелипе, Павлюк, Юрченко, Кане – Челядин, Степанюк

Дила: Кучеренко – Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Гомис, Виктор, Сантос, Парулава, Гейл – Ковталюк