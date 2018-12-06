Ворскла – Арсенал: полтавці відшкодують вболівальникам 5 млн грн за невикористані квитки на матч

Полтавський клуб компенсує кошти за невикористані квитки вболівальникам, які не змогли відвідати поєдинок проти Арсенала через зміну міста проведення зустрічі.

Матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом (0:3) УЄФА переніс з Полтави до Києва через запровадження в Україні воєнного стану. Чимало вболівальників Ворскли не змогли через це потрапити на поєдинок.

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У Ворсклі повідомили, що клуб готовий відшкодувати кошти за кожен невикористаний квиток. Загальна сума відшкодування становитиме приблизно 5 млн гривень, повідомляє телеканал "Футбол".

Повертати гроші за квитки почали вчора і цей процес триватиме доти, доки останній вболівальник не отримає повернення коштів, зазначили в клубі. Як повернути гроші за невикористаний квиток читайте за посиланням.