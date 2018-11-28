Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторін

Навіть фанати Арсенала не розуміють дій УЄФА з перенесенням гри Ліги Європи проти Ворскли у Київ. Однак повне нерозуміння викликають і дії всіх зацікавлених сторін.

Найсумніше, що ця ситуація може здивувати хіба тих, хто не знає, що таке Football Leaks. Розсекречені документи, правдивість яких в УЄФА не заперечують, свідчать про одне – у європейському футбольному світі всі рівні, але є рівніші за інших. Давайте просто розпочнемо з банальної хронології, в якій нереально зрозуміти логіку. Понеділок, 26, листопада: УЄФА запевнив, що матч Ворскла – Арсенал пройде в Полтаві навіть попри потенційне введення воєнного стану. Цікаво, що на момент того коментаря його планували ввести на всій території України, і нічого – Європейський футбольний союз це не бентежило. А от коли ввели на обмеженій території і Полтаву воєнний стан не зачепив, раптово сильно задумались над безпекою. Нове рішення ограну футбольної влади не витримує жодної критики, та особливо дивує, що про нього було повідомлено лише у вівторок, 27 листопада, ввечері.

В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол

Згодом стало відомо, що Арсенал попросив УЄФА перенести гру, бо його літак планував сідати в Харкові, в якому ввели воєнний стан лише через факт близькості кордону з Росією – бойові дій у цій області не ведеться. Мовляв, як ми, такий суперклуб, будемо пересуватись такою небезпечною територією. Вдумайтесь, на хвилиночку. Матч переносять в останній момент і плюють на тисячі своїх і чужих фанатів тільки тому, що в команди призначений рейс у місто, де гра навіть не відбуватиметься! Що ж заважало прилетіти в Київ і потім вирушити найбезпечнішим шляхом у Полтаву?

При тому, що і в Полтаві прекрасно працює міжнародний аеропорт, куди уже прилітали Спортінг та Карабах. "Каноніри" ж – далеко не найбідніший клуб з найбагатшої ліги світу. А нічого, проста примха, на яку УЄФА, звісно ж, повівся. Джерела російського видання Чемпіонат взагалі повідомляють, що Арсенал ще у вересні хотів змінити місце проведення матчу, бо йому важче добиратись до Полтави, ніж до Києва. Цілком можливо, що зараз просто використали формальний привід. Ні, просто поясніть, чим Київ безпечніший за Полтаву? І там, і там немає воєнного стану. Навіть фанати Арсенала розкритикували подібне рішення УЄФА. "Провівши ніч у Полтаві, я не побачив жодних проблем у тому, щоб провести тут матч", – заявив Джон Вільямсон, член комітету Асоціації незалежних фанатів лондонського клубу.

Vorskla Poltava stadium. pic.twitter.com/R7sTVUfr2f — Hillsy-the-Gooner (@TrevorH18852991) 28 листопада 2018 р. Фанат Арсенала спостерігав, як у Полтаві готуються приймати Арсенал навіть після перенесення гри

Що зробила в цій ситуація Федерація футболу України, яка так патріотично змушувала Динамо грати в Маріуполі і навіть в європейські суди ходила, щоб покарати київський клуб за відмову їхати у прифронтове місто? Просто сухо повідомила про те, що матч перенесено в Київ. При цьому Ворскла до останнього намагалась напоумити УЄФА, але ФФУ жодним чином не відрапортувала про повну безпеку в країні та Полтаві. Так, ніби це не матч Ліги Європи, який полтавці мріяли відвідати особисто (як-не-як клуб із суперім'ям прибуде), а гра любительського 3-го дивізіону, на яку практично всім, грубо кажучи, начхати.

Принаймні жодної згадки про боротьбу до останнього за інтерес українського клубу та його фанатів на офіційному сайті ФФУ так і не з'явилось. Як і обурливих заяв на Фейсбук-сторінці від її очільника. І що, тепер ще й Шахтар не зіграє з Ліоном у Харкові, а Федерація також просто мовчки опублікує новину з рішенням УЄФА? Слабо віриться, що французи змарнують такий шанс і не будуть настільки ж принциповими, а європейська футбольна влада раптово прозріє і позбудеться нападів параної. В останні години від УЄФА просто з'явилась інформація, що в тісному контакті з ФФУ вони роблять усе можливе, аби матч в Києві відбувся. Ну, дякуємо. Менш ніж за 24 години до початку досі не відомо, чи буде гра з глядачами! Ситуація схожа на повний хаос.

Arsenal fans have criticised UEFA for moving the club's Europa League tie with Vorskla Poltava almost 200 miles from the original venue.https://t.co/pDz33001qu — Sky Sports Football (@SkyFootball) 28 листопада 2018 р.

Провідні англійські ЗМІ встигли розповісти сьогодні, що розчарована ситуацією Ворскла "не гарантує того, що матч взагалі відбудеться". Або, ймовірно, що відбудеться за порожніх трибун, бо "Олімпійський не відповідає, чи зможе прийняти гру". Насправді полтавський клуб все-таки вирушив у Київ. Для нього це і фінансовий удар (недоотримано серйозну суму з продажу квитків, яку потрібно буде повертати вболівальникам, даремно витрачались і готували домашню арену до матчу року). Фани чинних бронзових призерів УПЛ нервують: їм не сподобалось і те, як повільно Ворскла реагує на своїх офіційних джерелах. Минуло зо 2 години від моменту, коли команда вирушила до столиці, до того, коли вболівальники дізналися про остаточне рішення на офіційних джерелах. Це в ситуації, коли кожна хвилина дорога – до Києва кілометрів 300.

Сумно, але це історія не про футбол. Вона про політику та інтереси сильних футбольного світу, які важливіші за простих вболівальників. Вони страждають по обидва боки (приблизно 500 фанатів Арсенала тепер теж отримали серйозні проблеми з добиранням), але один суперклуб і одна організація, в якої думка міняється на протилежну за 24 години, вирішили, що футбол це не для фанів. Може, вже створіть собі закриту Суперлігу тільки для елітних команд разом з УЄФА і не морочте людям голову?