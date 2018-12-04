Ворскла почала процедуру повернення коштів за невикористані квитки на матч проти Арсенала

Ворскла почала повернення коштів за невикористані квитки на матч проти Арсенала

Став відомий механізм повернення грошей вболівальникам за квитки на матч Ліги Європи Ворскла – Арсенал.

– Для вболівальників, які придбали квиток через інтернет та не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу інтернет, то вам потрібно:

1) Написати зі своєї електронної скриньки (адреса на яку вам висилали квиток) на [email protected] електронний лист;

2) У темі електронного листа вказати: Повернення квитка на матч Ворскла – Арсенал;

3) Вказати номер замовлення та/або файл з квитками, ПІБ, номер карти;

4) Очікуйте повернення грошових коштів за квиток на вашу банківську картку.

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– Для вболівальників, які придбали квиток через касу стадіону та не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу кас стадіону, то вам потрібно:

1) Зайти на сайт www.vorskla.com.ua , роздрукувати та заповнити заяву на повернення коштів, або прийти до каси стадіону та написати заяву на повернення коштів біля каси;

2) Із заявою на повернення коштів, квитком та паспортом звернутися до каси стадіону;

3) Отримати кошти в касі стадіону, повідомляє прес-служба полтавців.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Полтави через воєнний станий. Повідомлялося, що на матч в Полтаві було придбано близько 16,5 тисяч квитків.