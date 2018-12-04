Ворскла почала процедуру повернення коштів за невикористані квитки на матч проти Арсенала

Став відомий механізм повернення грошей вболівальникам за квитки на матч Ліги Європи Ворскла – Арсенал.
– Для вболівальників, які придбали квиток через інтернет та не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу інтернет, то вам потрібно:
1) Написати зі своєї електронної скриньки (адреса на яку вам висилали квиток) на [email protected] електронний лист;
2) У темі електронного листа вказати: Повернення квитка на матч Ворскла – Арсенал;
3) Вказати номер замовлення та/або файл з квитками, ПІБ, номер карти;
4) Очікуйте повернення грошових коштів за квиток на вашу банківську картку.
Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторін
– Для вболівальників, які придбали квиток через касу стадіону та не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу кас стадіону, то вам потрібно:
1) Зайти на сайт www.vorskla.com.ua , роздрукувати та заповнити заяву на повернення коштів, або прийти до каси стадіону та написати заяву на повернення коштів біля каси;
2) Із заявою на повернення коштів, квитком та паспортом звернутися до каси стадіону;
3) Отримати кошти в касі стадіону, повідомляє прес-служба полтавців.
Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Полтави через воєнний станий. Повідомлялося, що на матч в Полтаві було придбано близько 16,5 тисяч квитків.