toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Ворскла почала процедуру повернення коштів за невикористані квитки на матч проти Арсенала

14:56 232 Читать на русском
Ворскла почала процедуру повернення коштів за невикористані квитки на матч проти Арсенала
Ворскла почала повернення коштів за невикористані квитки на матч проти Арсенала

Став відомий механізм повернення грошей вболівальникам за квитки на матч Ліги Європи Ворскла – Арсенал.

Для вболівальників, які придбали квиток через інтернет та не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу інтернет, то вам потрібно:

1) Написати зі своєї електронної скриньки (адреса на яку вам висилали квиток) на [email protected] електронний лист;

2) У темі електронного листа вказати: Повернення квитка на матч Ворскла – Арсенал;

3) Вказати номер замовлення та/або файл з квитками, ПІБ, номер карти;

4) Очікуйте повернення грошових коштів за квиток на вашу банківську картку.

Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторін

Для вболівальників, які придбали квиток через касу стадіону та не відвідали матч у Києві. Якщо ви придбали квиток на матч через мережу кас стадіону, то вам потрібно:

1) Зайти на сайт www.vorskla.com.ua , роздрукувати та заповнити заяву на повернення коштів, або прийти до каси стадіону та написати заяву на повернення коштів біля каси;

2) Із заявою на повернення коштів, квитком та паспортом звернутися до каси стадіону;

3) Отримати кошти в касі стадіону, повідомляє прес-служба полтавців.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Полтави через воєнний станий. Повідомлялося, що на матч в Полтаві було придбано близько 16,5 тисяч квитків.

Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи квитки на футбол Ворскла - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
29
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук