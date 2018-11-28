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Ворскла – Арсенал: НСК Олимпийский ждет окончательного решения о переносе матча Лиги Европы

15:10 43 Читати українською
Ворскла – Арсенал: НСК Олимпийский ждет окончательного решения о переносе матча Лиги Европы
Ворскла – Арсенал / ФК Ворскла

НСК Олимпийский пока не получал обращений о проведении на столичной арене матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом.

"Никакой другой информации, кроме той, что есть на сайте УЕФА, у нас нет. Мы в режиме ожидания", – заявили в пресс-службе НСК Олимпийский в комментарии Tribuna.com.

Ворскла удивлена решением УЕФА перенести в Киев матч против Арсенала в Лиге Европы

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков.

Однако, представители Ворсклы заявили, что продолжают подготовку к проведению матча в Полтаве. Планировалось, что поединок на стадионе имени Бутовского 29 ноября начнется в 19:55.

Лига Европы5 турВорскла имени Алексея Бутовского (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четверг 29 ноября 2018

Ворскла
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Арсенал
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Лига Европы Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла НСК Олимпийский
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