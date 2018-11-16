Ворскла – Арсенал: на матчі Ліги Європи очікується аншлаг

Стало відомо, скільки квитків залишилось на матч Ліги Європи.

Офіційний Twitter полтавської команди повідомив, що на матч Ліги націй між Ворсклою та Арсеналом залишилось лише три тисячі квитків.

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До слова, стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського вміщує трохи менше 25 тисяч вболівальників. Нагадаємо, матч Ворскла – Арсенал відбудеться 29 листопада у Полтаві.

Перший очний матч цих команд завершився перемогою лондонського клубу з рахунком 4:2. Після 4-х турів Арсенал з 10-ма пунктами лідирує у групі, Ворскла посідає 3 місце з 3 очками у активі.

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