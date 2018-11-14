Ворскла – Арсенал: УЄФА не покарає полтавців проведенням матчу без глядачів

УЄФА не покарає Ворсклу матчем при порожніх трибунах за поведінку вболівальників під час поєдинку 4 туру Ліги Європи проти Карабаха.

УЄФА відкрив справу проти Ворскли та Карабаха через поведінку вболівальників під час матчу 4 туру Ліги Європи. Провадження відкрите за статтею "Кидання на поле предметів і використання піротехніки", а рішення буде винесено 13 грудня, інформує Report.az.

Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунах

Таким чином матч Ворскла – Арсенал, який пройде 29 листопада в рамках 5 туру Ліги Європи, пройде з глядачами, оскільки до того часу не буде винесено рішення.

Нагадаємо, під час матчу 4 туру Ліги Європи проти Карабаха фанати обох команд використовували піротехніку. Арбітр двічі зупиняв поєдинок та навіть змушений був забрати команди з поля, через що матч було перервано на 10 хвилин.

Нагадаємо, після 4 турів Арсенал набрав 10 очок, у Спортінга 7 пунктів. Ворскла та Карабах мають в активі по 3 бали.