Воротар Уотфорда Фостер забув про Обамеянга та подарував курйозний гол Арсеналу

Голкіпер Уотфорда Бен Фостер найбільше доклався до пропущеного "шершнями" м'яча в поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала.

На 10-й хвилині поєдинку досвідчений кіпер вирішив довести, що в тренді та вміє добре грати ногами.

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Проте, Фостер не помітив, що в цей момент поруч із ним виник П'єр-Емерік Обамеянг. Як наслідок, 36-річний воротар, вибиваючи м'яч, влучив у габонського форварда та змушений був діставати м'яч із сітки.

Наразі в матчі триває другий тайм. Рахунок не змінився, але Уотфорд грає у меншості через вилучення Троя Діні.