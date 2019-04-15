toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Воротар Уотфорда Фостер забув про Обамеянга та подарував курйозний гол Арсеналу

15 квітня 23:04 360 Читать на русском
Воротар Уотфорда Фостер забув про Обамеянга та подарував курйозний гол Арсеналу
Бен Фостер / фото із соцмереж

Голкіпер Уотфорда Бен Фостер найбільше доклався до пропущеного "шершнями" м'яча в поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Арсенала.

11’ Трой Діні
 
П'єр-Емерік Обамеянг 10’
10’ П'єр-Емерік Обамеянг
11’ Трой Діні

На 10-й хвилині поєдинку досвідчений кіпер вирішив довести, що в тренді та вміє добре грати ногами.

Голкіпер технічно зрізав м'яч у власні ворота – курйозний автогол з чемпіонату МЛС

Проте, Фостер не помітив, що в цей момент поруч із ним виник П'єр-Емерік Обамеянг. Як наслідок, 36-річний воротар, вибиваючи м'яч, влучив у габонського форварда та змушений був діставати м'яч із сітки.

Наразі в матчі триває другий тайм. Рахунок не змінився, але Уотфорд грає у меншості через вилучення Троя Діні.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Арсенал Арсенал Англія Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Арсенал Відеоновини Бен Фостер Бен Фостер П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
46
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук