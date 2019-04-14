Голкіпер технічно зрізав м'яч у власні ворота – курйозний автогол з чемпіонату МЛС

МЛС не славиться високим рівнем футболу, але на ігрові курйози – цей чемпіонат багатий.

У 6-му турі МЛС Міннесота та Нью-Йорк Сіті влаштували справжню феєрію для вболівальників, забивши 6 м'ячів (3:3).

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Але "окрасою" поєдинку став момент на 32-й хвилині, коли голкіпер гостей Шон Джонсон вирішив додати видовища у матчі.

Після простого пасу від свого захисника, 29-річний воротар незграбно спробував прийняти м'яч і в підсумку зрізав його у свої ворота. Варто відзначити, що оборонець пасував не у ствір воріт.

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