"Мы пошли на этот шаг, потому что все требования Anvisa, которые были объявлены сначала, не были выполнены. Нарушителям было сказано оставаться на изоляции в ожидании депортации. Но они этого не сделали. Они приехали на стадион, вышли на поле. Это последовательное невыполнение правил.

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Первое нарушение – это игнорирование изоляции. Еще одно – недостоверные ответы в опросе лиц, прибывающих в страну. А теперь – участие в матче", – цитирует Торреса TV Globo.

Напомним, бразильские служащие сорвали матч отбора ЧМ-2022 из-за попытки задержания 4-х футболистов сборной Аргентины за нарушение карантинных правил при въезде в страну.

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