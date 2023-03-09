"Шахтар відвертає увагу в цей важкий час, показуючи, що Україну неможливо знищити. Також вони збирають гроші для країни. Кошти, отримані від продажу Михайла Мудрика в Челсі, будуть частково спрямовані на гуманітарну допомогу людям на передовій. Таким чином український футбол підтримує Україну.

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Спочатку Шахтар грав у Харкові, потім у Києві, а наразі у Львові, недалеко від польського кордону. Тому їм щоразу доводиться їздити до Польщі на євроматчі. Це дуже важко, коли ти більше не маєш свого дому. У Польщі мільйони українських біженців, тому вболівати за Шахтар точно є кому. Фейєнорд є фаворитом через травми "гірників", але гравці віддадуться на всі 100%. Мотивація в команді дуже висока.

Це дуже особлива ситуація. Звичайно, в Нідерландах стежать за війною, але дистанція залишається великою. Зараз, коли ти тут і бачиш українців і уявляєш, що їхні сім'ї можуть брати участь у війні. Важко це усвідомлювати", – цитує Левченка Fr12.nl.

Нагадаємо, що Шахтар зіграє проти Фейєнорда в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 9 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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