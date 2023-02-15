"Коли ФІФА опублікувала Додаток 7, вони прийняли його без будь-якої оцінки ситуації та без консультацій з основними постраждалими сторонами. Чесно кажучи, я не знаю, яке у нас буде майбутнє. ФІФА забрала всіх наших іноземних гравців і не захистила нас від усіх цих боргів. Це смішна ситуація, яка доводить українські клуби до банкрутства.

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ФІФА не хвилює український футбол. Вони нас не підтримують, вони просто намагаються показати комусь, я не знаю кому, що вони номер один і ніхто на них не вплине і ніхто ними не керуватиме. ФІФА ставить себе вище закону. Ми повинні це змінити. Не тільки для донецького Шахтаря, не тільки для українських клубів. Ми повинні змінити це для всіх клубів світу.

Ми не намагаємося боротися, щоб просто боротися. Ми повинні показати, що ми одна сім'я, і якщо в когось із членів сім'ї є проблеми, всі повинні не відвертатись, а підтримувати, особливо ФІФА", – цитує Палкіна Sportspro.

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