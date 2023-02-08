"Якщо все продовжиться так само, то наші втрати сягнуть мінімум 70 мільйонів євро, оскільки 70% гравців підуть повністю безкоштовно.

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Ми інвестували гроші. Ми придбали цих футболістів перед війною. З одного боку – ми втрачаємо інвестиції. З іншого – я досі повинен виплачувати борги іншим клубам, які продали нам цих виконавців.

ФІФА не написала нам, щоб повідомити: "Ми ввели це правило, відпустіть усіх гравців та давайте сядемо з клубами, яким ви винні, і якось вирішимо ситуацію", – цитує Палкіна ВВС.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні ФІФА вирішила захистити легіонерів з УПЛ, дозволивши їм призупиняти контракти з клубами до літа 2023 року. Як наслідок, багато футболістів, на яких був попит, покинули свої команди без будь-якої компенсації. Всі спроби Шахтаря добитися від ФІФА справедливості, виявилися марними – "гірники" вже програв справу у Спортивному арбітражному суді, а тепер скерували свій позов до Федерального суду Швейцарії.

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