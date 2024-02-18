Футбольний холдинг City Football Group, який є інвестором Манчестер Сіті, Жирони та інших клубів, розширив свою діяльність на ще одну країну.

Істанбул Башакшехір та City Football Group уклали договір про співпрацю. CFG надаватиме консультації турецькому клубу щодо різноманітних футбольних проектів, включаючи довгострокову футбольну стратегію, перевірку гравців, трансфери та процес навчання. Про це повідомив офіційний сайт Башакшехіра.

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Це 13-й клуб, на який має вплив City Football Group. У холдинг вже входять Манчестер Сіті (Англія), Жирона (Іспанія), Палермо (Італія), Ломмель (Бельгія), Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Монтевідео Сіті (Уругвай), Йокогама (Японія), Труа (Франція), Мумбаї Сіті (Індія), Сичуань Цзюню (Китай) і Байя (Бразилія).

У поточному сезоні турецької Суперліги Істанбул Башакшехір посідає 9 місце. Найвище досягнення клубу – чемпіонський титул Туреччини в сезоні 2019/20. Ще двічі столична команда фінішувала другою.

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