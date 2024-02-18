Футбольный холдинг City Football Group, который является инвестором Манчестер Сити, Жироны и других клубов, расширил свою деятельность на еще одну страну.

Истанбул Башакшехир и City Football Group заключили договор о сотрудничестве. CFG будет предоставлять консультации турецкому клубу по различным футбольным проектам, включая долгосрочную футбольную стратегию, проверку игроков, трансферы и процесс обучения. Об этом сообщил официальный сайт Башакшехира.

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Это 13-й клуб, на который имеет влияние City Football Group. В холдинг уже входят Манчестер Сити (Англия), Жирона (Испания), Палермо (Италия), Ломмель (Бельгия), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Монтевидео Сити (Уругвай), Йокогама (Япония), Труа (Франция), Мумбаи Сити (Индия), Сычуань Цзюню (Китай) и Байя (Бразилия).

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Истанбул Башакшехир занимает 9 место. Высшее достижение клуба – чемпионский титул Турции в сезоне 2019/20. Еще дважды столичная команда финишировала второй.

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