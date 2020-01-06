Владелец Альмерии боднул Зидана в стиле финала ЧМ-2006 – Матерацци оперативно отреагировал

Именно тот удар Зидана / Reuters

Президент испанской Альмерии Турки Аль-Шейх выложил в сеть веселое видео с главным тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом.

Функционер ради шутки повторил "подвиг" француза в финале чемпионата мира-2006, когда он после провокации ударил головой Марко Матерацци.

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В ответ Зидан рассмеялся, а Аль-Шейх в своем твиттере обратился к итальянцу: "Это было сложно, правда? Арабская кровь!".

Матерацци не замедлил с ответом и прокомментировал видео: "Привет, босс! Как дела? Надеюсь, вскоре увидимся".

Напомним, что несдержанность Зидана в финале ЧМ-2006 обернулась для него красной карточкой, а французы в конце концов проиграли сборной Италии по пенальти. Сразу после Мундиаля хавбек завершил карьеру.

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