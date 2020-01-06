toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Владелец Альмерии боднул Зидана в стиле финала ЧМ-2006 – Матерацци оперативно отреагировал

6 января 11:02 311 Читати українською
Владелец Альмерии боднул Зидана в стиле финала ЧМ-2006 – Матерацци оперативно отреагировал
Именно тот удар Зидана / Reuters

Президент испанской Альмерии Турки Аль-Шейх выложил в сеть веселое видео с главным тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом.

Функционер ради шутки повторил "подвиг" француза в финале чемпионата мира-2006, когда он после провокации ударил головой Марко Матерацци.

Зинченко ушел в зажигательный танец – праздничная тренировка Манчестер Сити превратилась в безумие

В ответ Зидан рассмеялся, а Аль-Шейх в своем твиттере обратился к итальянцу: "Это было сложно, правда? Арабская кровь!".

Матерацци не замедлил с ответом и прокомментировал видео: "Привет, босс! Как дела? Надеюсь, вскоре увидимся".

Напомним, что несдержанность Зидана в финале ЧМ-2006 обернулась для него красной карточкой, а французы в конце концов проиграли сборной Италии по пенальти. Сразу после Мундиаля хавбек завершил карьеру.

"Футболка? Я бы предпочел твою сестру-проститутку". Жизнь Зидана и Матерацци после скандального эпизода на ЧМ-2006

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Видеоновости Испания Альмерия Альмерия Зинедин Зидан Зинедин Зидан футбольные курьёзы ЧМ-2006 Марко Матерацци Марко Матерацци
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
54
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук