Динамо здолало Минай у важкому матчі та пробилося до 1/4 фіналу Кубка України

Київське Динамо здолало друголіговий Минай в 1/8 фіналу Кубка України, поступаючись у ході поєдинку. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Попри різний статус команд старт кубкового поєдинку вийшов рівним. І Минай, і Динамо не стали форсувати події й вирішили спочатку оцінити настрій одне одного на звітний матч.

Минай – Динамо – відео голів

Поступово господарі почали більше контролювати м'яч і спокійно виходити з-під високого пресингу "динамівців". Натомість кияни, в стартовому складі яких вийшов найближчий резерв, не надто охоче загострювали ситуацію біля воріт Миная. Хіба Смирний непогано пробивав головою після навісу зліва, але м'яч пройшов над поперечиною.

Відповідь закарпатців була небезпечнішою: Роберт Гегедош втік в контратаку, пошивши в дурні Бурду та Шабанова, а потім вивів Смокоровського віч-на-віч із Бущаном. Проте, кіпер "біло-синіх" цей ближній бій виграв.

Провал у центрі оборони, проте, не змусив Динамо заграти активніше попереду. Як наслідок, Минай поступово від контратакувальних дій перейшов до справжніх позиційних атак проти віце-чемпіона України. На 21-й хвилині Смокоровський отримав класну діагональну передачу на лівому фланзі, трохи протягнув м'яч і шикарно вивів Гегедоша на побачення з Бущаном, а Роберт моменту не змарнував – 1:0!

Пропущений м'яч від друголігового колективу замість того, щоб "розбудити" Динамо, взагалі позбавив їхніх атак цілісності. Підопічні Олександра Хацкевича почали банально перепасовуватися в центрі поля, переводити м'яч із флангу на фланг без особливого просування вперед і, тим більше, загострення атак. А Минай потрапив у свою стихію: закарпатцям вже не надто кортіло атакувати, а кияни просто не могли підвищити темп поєдинку та придумати цікаві ходи в нападі. На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Шок після першого тайму для київських уболівальників уже на старті другої половини гри змінився позитивними відчуттями. Після, вочевидь, серйозної розмови з тренерським штабом у перерві та заміни інертних Дуелунда та Буено на Буяльського з Гармашем "біло-сині" вийшли на поле зібранішими та націленими на результат.

Це призвело відразу до трьох голів у ворота Миная впродовж лише 8 хвилин. Фактично гру зробили троє – Шапаренко, Піваріч та Гармаш. Спочатку перший прийняв на лінії штрафного майданчика передачу від Піваріча, підробив м'яч і відправив його в ліву дев'ятку. Через 4 хвилини Микола оформив дубль: "десятка" киян отримав пас із глибини поля та чудово пробив із розвороту – 1:2. А на 58-й хвилині черговий простріл Піваріча зліва в один так точним ударом у нижній кут завершив Гармаш.

Три забиті м'ячі тепер відправили в нокдаун Минай. Закарпатцям знадобилося хвилин 15 для того, щоб опанувати емоції і спробувати нав'язати боротьбу вітчизняному гранду. Та в другому таймі атаки друголігового колективу вже не були такими небезпечними. Кілька разів могли забивати і господарі, і гості, але гравцям обох команд бракувало влучності.

Отже, 1:3 – важка перемога Динамо, яке крокує до чвертьфіналу Кубка України. Минай же довів, що недарма лідирує у своїй групі Другої ліги і повинен грати мінімум у першому дивізіоні.

Кубок України, 1/8 фіналу

Минай – Динамо – 1:3

Голи: Гегедош, 21 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58