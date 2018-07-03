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Вієйра: Я вірю в кінцевий успіх збірної Франції на ЧС-2018

12:56 108 Читать на русском
Вієйра: Я вірю в кінцевий успіх збірної Франції на ЧС-2018
Патрік Вієйра / Фото Sky Sports

Легендарний екс-півзахисник збірної Франції Патрік Вієйра поділився думкою про перспективи національної команди на чемпіонаті світу-2018.

"Матч проти Аргентини змусив французьких уболівальників повірити, що ми можемо виграти цей чемпіонат світу. Так, ще потрібно додавати в якості, але я вірю в успіх.

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Якщо їм вдасться в чвертьфіналі обіграти Уругвай з рахунком 1:0, то я буду дуже задоволений. Сподіваюся, збірна дійде до фіналу. В останньому їх матчі було видно, що у них додалося впевненості. Це хороші ознаки для кінцевого успіху", – цитує Вієйра видання l'equipe.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться 6 червня, початок о 17:00.

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ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Патрік Вієйра Патрік Вієйра Уругвай - Франція Франція Франція
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