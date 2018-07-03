Виейра: Я верю в конечный успех сборной Франции на ЧМ-2018

Легендарный экс-полузащитник сборной Франции Патрик Виейра поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате мира-2018.

"Матч против Аргентины заставил французских болельщиков поверить, что мы можем выиграть этот чемпионат мира. Так, еще нужно добавлять в качестве, но я верю в успех.

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Если им удастся в четвертьфинале обыграть Уругвай со счетом 1:0, то я буду очень доволен. Надеюсь, сборная дойдет до финала. В последнем их матче было видно, что у них прибавилось уверенности. Это хорошие признаки для конечного успеха", – цитирует Виейра издание l'equipe.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится 6 июня, начало в 17:00.

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