toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Виейра: Я верю в конечный успех сборной Франции на ЧМ-2018

12:56 23 Читати українською
Виейра: Я верю в конечный успех сборной Франции на ЧМ-2018
Патрик Виейра / Фото Sky Sports

Легендарный экс-полузащитник сборной Франции Патрик Виейра поделился мнением о перспективах национальной команды на чемпионате мира-2018.

"Матч против Аргентины заставил французских болельщиков поверить, что мы можем выиграть этот чемпионат мира. Так, еще нужно добавлять в качестве, но я верю в успех.

ЧМ-2018: как минимум в 1/2 финала будет команда-сенсация – "прихоти" турнирной сетки

Если им удастся в четвертьфинале обыграть Уругвай со счетом 1:0, то я буду очень доволен. Надеюсь, сборная дойдет до финала. В последнем их матче было видно, что у них прибавилось уверенности. Это хорошие признаки для конечного успеха", – цитирует Виейра издание l'equipe.

Напомним, матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится 6 июня, начало в 17:00.

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – новые фавориты на победу, Россия в главных аутсайдерах

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
3
дн
:
2
час
:
40
мин
Франция
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Патрик Виейра Патрик Виейра Уругвай - Франция Франция Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
40
мин
Швеция
17:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук