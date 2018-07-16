"Vive la France", "Merci" и "IncrediBleus". Победа Франции в финале ЧМ-2018 в обзоре европейских СМИ

Сборная Франции в финале Мундиаля-2018 победила Хорватию и стала двукратным чемпионом мира. "Футбол 24" собрал реакцию ведущих европейских изданий на исторический успех "галльских петухов".

Франция

L'Equipe: "Вечное счастье"

"Редко два слова могут выразить столько счастья. Чемпионы мира. Эти слова передают долговечную французскую историю, победы команды на российских полях, магию коллективного счастья и вечные хитрости славы. Эти слова снова с нами, 20 лет спустя. 1998 и 2018 годы – две даты, которые позволяют Франции находиться в элите мирового футбола. Эти два приключения – больше, чем просто победы в игре, это две поэмы одного автора", – пишет ведущий спортивный ресурс Франции.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично завоевала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Два популярные издания Le Parisien и L'Humanite вышли с одинаковым заголовком: "Голова в звездах"

"Французы завоевали титул ударами судьбы и беспощадным прагматизмом. Для молодой команды открывается многообещающее будущее", – добавляет Юманите.

Le Figaro: "День славы наступил"

"Победу заслужила не только команда, а все люди, которые в этот день были одеты во французский триколор. В период, когда повсюду царит индивидуализм, этот триумф стал коллективным проектом. У футбола есть как минимум один большой плюс – он объединяет для позитива", – пишут авторы Фигаро.

La Depeche: "Мы вас любим!"

La Voix du Nord и Ouest France: "Спасибо!"

La Provence: "Гордость!"

Liberation: "Опять!"

Известная общенациональная газета радуется скромным возгласом, а в сети вспоминают главную страницу Libеration 20 лет назад.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Испания

Marca: "Две звезды"

"Франция была гранитной командой, которая в финале резюмировала все свои выступления на мундиале: проявление мощности и эффективности", – считает мадридское издание.

Mundo Deportivo из Каталонии отметил прекрасные выступления команды Дидье Дешама на чемпионате мира популярным во Франции возгласом "Chapeau" – восторг большим достижением.

Севильское ABC также приветствует на родном языке победителей: "Vive la France!" – Да здравствует Франция!

AS прямо говорит об огромном значении новой технологии на Мундиале: "Франция выиграла Кубок мира VAR"

Англия

The Sun обыгрывает прозвище сборной Франции с высшей похвалой: "IncrediBleus" – НевероСиние

Игру слов продолжает Mirror – повторение успеха 20-летней давности: "Deja Blue" – Дежаблю

Daily Mail отдает должное финалистам, акцентируя внимание на результативности решающего матча, которой не было с ЧМ-1966: "Лучший финал с 1966-го"

The Telegraph: "Франция господствует"

Остальная Европа

Corriere dello Sport также хватало креатива: "Deschamps Elysees"

CdS выделилось среди других итальянских изданий, уделив главное внимание финалу чемпионата мира, а не приезду Криштиану Роналду в Турин. Римляне посоревновались с англичанами в словесных каламбурах. Знаменитые Елисейские поля на французском будут "des Champs-Élysées" – посвятить победу на ЧМ-2018 тренеру Дидье Дешаму оказалось очень просто.

Bild: "Финал чемпионата мира всех времен"

Немецкое издание признает, что Франция является достойным преемником Бундестим на посту чемпиона мира. "Заслуженный титул для французов".

Нидерландский Algemeen Dagblad: "Возвращение на трон"

Португальская A Bola: "Поздравления!"

"Неймар попросит продать Мбаппе, чтобы не быть в его тени". Реакция соцсетей на финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия