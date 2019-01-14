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Вітсель: Цей рік може стати особливим для Борусії Д

13:05 166 Читать на русском
Вітсель: Цей рік може стати особливим для Борусії Д
Аксель Вітсель / соцмережі

Півзахисник Борусії Д Аксель Вітсель прокоментував виступи своєї команди в сезоні 2018/19.

"Я переконаний, що це може бути особливий рік для фанатів, клубу та гравців. Навколо Борусії особлива атмосфера, яка є необхідною. Ми хочемо досягнути чогось великого.

Борусія Д узгодила трансфер захисника Бока Хуніорс Балерді – відома сума трансферу

Зараз треба провести другу половину сезону так, як ми провели першу, одну гру за іншою. Ніщо інше нам нічого не принесе.

Що ще повинна сказати Баварія в своїй ситуації? Нам порадили концентруватись лише на своїх виступах", – сказав Вітсель Kicker.

Баварія "скупила Бундеслігу" в ХХІ столітті на майже 400 млн євро, але звинувачувати її в цьому не варто

Теги
Аксель Вітсель Аксель Вітсель Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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