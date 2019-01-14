Вітсель: Цей рік може стати особливим для Борусії Д

Півзахисник Борусії Д Аксель Вітсель прокоментував виступи своєї команди в сезоні 2018/19.

"Я переконаний, що це може бути особливий рік для фанатів, клубу та гравців. Навколо Борусії особлива атмосфера, яка є необхідною. Ми хочемо досягнути чогось великого.

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Зараз треба провести другу половину сезону так, як ми провели першу, одну гру за іншою. Ніщо інше нам нічого не принесе.

Що ще повинна сказати Баварія в своїй ситуації? Нам порадили концентруватись лише на своїх виступах", – сказав Вітсель Kicker.

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