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Борусія Д узгодила трансфер захисника Бока Хуніорс Балерді – відома сума трансферу

18:17 99 Читать на русском
Борусія Д узгодила трансфер захисника Бока Хуніорс Балерді – відома сума трансферу
Леонардо Балерді (ліворуч) з фанатом / Фото з соцмереж

Захисник Боки Хуніорс Леонардо Балерді близький до переїзду в Бундеслігу.

Борусія Д узгодила з Бока Хуніорс трансфер Леонардо Балерді, повідомляє видання Bild.

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Аргентинський клуб отримає за 19-річного захисника 16 млн євро.

Контракт молодого таланта з німецьким грандом буде розрахований до 2023 року. Вже наступного тижня Леонардо прилетить в Дортмунд на медобстеження.

Балерді дебютував у поточному сезоні в чемпіонаті Аргентини, та вже встиг провести 5 матчів за Боку.

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