Витсель выбрал Боруссию несмотря на интерес Наполи и Манчестер Юнайтед

Стали известны подробности перехода бельгийского хавбека Акселя Витселя в дортмундскую Боруссию.
Агент новичка дортмундской Боруссии Акселя Витселя Пол Стефани рассказал, что его клиент мог продолжить карьеру в АПЛ и Серии А, сообщает портал HNL.
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"На Витселя претендовали и другие клубы, среди которых Манчестер Юнайтед и Наполи.
Однако я сказал Акселю: "В Дортмунде ты будешь номером один, а в Манчестере или Неаполе – одним из многих". Я от одного очень хорошего источника знаю, что Моуринью хотел видеть Витселя в Манчестер Юнайтед. Но первым в списке португальца был Канте.
В результате Аксель сказал мне: "Заверши как можно скорее мой переход в Боруссию, потому что я хочу туда перебраться", – сказал Стефани.
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