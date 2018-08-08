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Витсель выбрал Боруссию несмотря на интерес Наполи и Манчестер Юнайтед

19:29 40 Читати українською
Витсель выбрал Боруссию несмотря на интерес Наполи и Манчестер Юнайтед
Аксель Витсель / Фото: Боруссия Дортмунд

Стали известны подробности перехода бельгийского хавбека Акселя Витселя в дортмундскую Боруссию.

Агент новичка дортмундской Боруссии Акселя Витселя Пол Стефани рассказал, что его клиент мог продолжить карьеру в АПЛ и Серии А, сообщает портал HNL.

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"На Витселя претендовали и другие клубы, среди которых Манчестер Юнайтед и Наполи.

Однако я сказал Акселю: "В Дортмунде ты будешь номером один, а в Манчестере или Неаполе – одним из многих". Я от одного очень хорошего источника знаю, что Моуринью хотел видеть Витселя в Манчестер Юнайтед. Но первым в списке португальца был Канте.

В результате Аксель сказал мне: "Заверши как можно скорее мой переход в Боруссию, потому что я хочу туда перебраться", – сказал Стефани.

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