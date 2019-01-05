Віце-президента Катарської футбольної асоціації не хотіли пускати в ОАЕ на Кубок Азії

Віце-президент Катарської футбольної асоціації Сауд Аль-Моханнді був змушений чекати дозволу на в'їзд в ОАЕ протягом 13 годин, журналістів взагалі не пустили.

"Відбувся незбагненний випадок – віце-президенту, а також ряду футбольних чиновників Катарської футбольної асоціації було відмовлено у в'їзді в ОАЕ, метою їх відвідування був Кубок Азії з футболу. Крім того, у відвідуванні країни було відмовлено п'яти журналістам катарських засобів масової інформації.

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Після 13-годинного очікування, з другої спроби Аль-Моханнаду був дозволений в'їзд в країну, оскільки він є віце-президентом Азійської конфедерації футболу, проте журналісти отримали остаточну відмову і змушені були покинути ОАЕ та повернутися в Катар. Крім того, багаж журналістів з нез'ясованих на даний момент причин залишився в ОАЕ", – заявили у прес-службі Катарської футбольної асоціації, передає ТАСС.

Кубок Азії-2019 стартує сьогодні, 5 січня, матчем ОАЕ – Бахрейн. Початок о 18:00 за київським часом.

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