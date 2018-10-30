Віце-президент Королівської іспанської футбольної федерації заарештований за підозрою в корупції

У штаб-квартирі Королівської іспанської федерації футболу (RFEF) правоохоронці провели обшуки.

В рамках обшуків поліція заарештувала віце-президента RFEF Андреу Субіеса, повідомляє видання Football Espana.

Окрім віце-президента були затримані і інші підозрювані в рамках антикорупційного розслідування.

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Обшуки пов'язані зі справою екс-президента RFEF Анхеля Марії Вільяра, відстороненого від посади в кінці 2017 року.

RFEF в своїй заяві "висловила максимальну повагу до дій правосуддя після обшуків та затримань і хотіла б підкреслити необхідну повагу до презумпції невинуватості".