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Вице-президент Королевской испанской футбольной федерации арестован по подозрению в коррупции

16:40 34 Читати українською
Вице-президент Королевской испанской футбольной федерации арестован по подозрению в коррупции
Обыски в штаб-квартире RFEF / Фото elpais

В штаб-квартире Королевской испанской федерации футбола (RFEF) правоохранители провели обыски.

В рамках обысков полиция арестовала вице-президента RFEF Андреу Субиеса, сообщает издание Football Espana.

Кроме вице-президента были задержаны и другие подозреваемые в рамках антикоррупционного расследования.

Полиция Бельгии провела обыски в офисах 10-ти клубов – под подозрением команды украинцев, есть задержанные

Обыски связаны с делом экс-президента RFEF Анхеля Марии Вильяра, отстраненного от должности в конце 2017 года.

RFEF в своем заявлении "выразила максимальное уважение к действиям правосудия после обысков и задержаний и хотела бы подчеркнуть необходимое уважение к презумпции невиновности".

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Испания Федерация футбола Испании
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