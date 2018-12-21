Віце-чемпіон світу Ловре Калініч перейшов в Астон Віллу – він був одноклубником двох українців

Голкіпер бельгійського Гента та збірної Хорватії Ловре Калініч офіційно перейшов до бірмінгемської Астон Вілли.

Астон Вілла підписала контракт із 28-річним воротарем. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Калініч, який у Генті виступав разом із двома українцями – Ігорем Пластуном і Романом Яремчуком – уклав угоду з "вілланами" до літа 2023 року. До табору свого нового клубу хорват приєднається 1 січня.

Орієнтовна вартість переходу – 7 млн фунтів. Ловре Калініч брав участь у ЧС-2022 (1 матч) і дійшов разом зі збірною Хорватії до фіналу, де балканці поступилися французам.

У нинішньому сезоні він провів 14 матчів у бельгійській лізі, в 4-х із яких не пропускав. Астон Вілла наразі йде на 8-му місці в Чемпіоншипі та лише на 3 очки відстає від зони плей-офф.