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Вісенте Гомес: Мені нічого сказати про рішення арбітра у матчі проти Динамо

06:00 1954 Читать на русском
Вісенте Гомес: Мені нічого сказати про рішення арбітра у матчі проти Динамо
Вісенте Гомес / Сайт Олімпіка

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився думкою щодо результату матчу 16 туру УПЛ проти Динамо (1:3).

38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
 
Артем Бєсєдін 37’
Артем Бєсєдін 79’
Карлос Де Пена 87’
37’ Артем Бєсєдін
38’ Захедітабар Шахаб
72’ Андрій Кравчук
79’ Артем Бєсєдін
87’ Карлос Де Пена

"До другого пропущеного м'яча ми виглядали дуже непогано. У нас були шанси, щоб вийти вперед. Але коли ми були удев'ятьох, то пропустили, після цього нам уже було складно відігратися з такою командою, як Динамо.

Олімпік – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Я працював з Динамо і добре знаю їхніх гравців, але в будь-якому разі, якщо суперник сильний, то протистояти йому важко. Ми були сфокусовані на своїй команді і на своєму стилі гри. Вилучення Кравчука? Це не в моїй компетенції. Момент на розсуд арбітра. Мені нічого сказати.

Коли я прийшов сюди, моїм завданням було підняти рівень команди. Ми були на останньому місці, а зараз боремося за першу шістку. У будь-якому разі для нас головне – вдосконалювати нашу гру, а там будемо дивитися по ситуації. Може і замахнемся на єврокубки.

Чому я не встиг провести заміну перед третім голом Динамо? Все просто. Футболістам потрібно було переодягнутися, підготуватися. А рефері просто продовжив гру. Нам не вистачило часу. Щойно лікар сказав, що потрібна заміна, ми практично відразу її провели", – цитує Гомеса офіційний сайт Олімпіка.

До слова, через поразку від Динамо донеччани поступилися місцем у першій шістці УПЛ Маріуполю.

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