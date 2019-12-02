Вісенте Гомес: Мені нічого сказати про рішення арбітра у матчі проти Динамо

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес поділився думкою щодо результату матчу 16 туру УПЛ проти Динамо (1:3).

"До другого пропущеного м'яча ми виглядали дуже непогано. У нас були шанси, щоб вийти вперед. Але коли ми були удев'ятьох, то пропустили, після цього нам уже було складно відігратися з такою командою, як Динамо.

Олімпік – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Я працював з Динамо і добре знаю їхніх гравців, але в будь-якому разі, якщо суперник сильний, то протистояти йому важко. Ми були сфокусовані на своїй команді і на своєму стилі гри. Вилучення Кравчука? Це не в моїй компетенції. Момент на розсуд арбітра. Мені нічого сказати.

Коли я прийшов сюди, моїм завданням було підняти рівень команди. Ми були на останньому місці, а зараз боремося за першу шістку. У будь-якому разі для нас головне – вдосконалювати нашу гру, а там будемо дивитися по ситуації. Може і замахнемся на єврокубки.

Чому я не встиг провести заміну перед третім голом Динамо? Все просто. Футболістам потрібно було переодягнутися, підготуватися. А рефері просто продовжив гру. Нам не вистачило часу. Щойно лікар сказав, що потрібна заміна, ми практично відразу її провели", – цитує Гомеса офіційний сайт Олімпіка.

До слова, через поразку від Динамо донеччани поступилися місцем у першій шістці УПЛ Маріуполю.

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