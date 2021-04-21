"У матчі Олександрія – Зоря складно визначити фаворита. Можливо, трохи вищими були б шанси у Зорі, але оскільки гра відбудеться в Олександрії, то це зрівнює можливості суперників.

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Володимир Шаран, як на мене, цілеспрямовано готував свою команду до півфіналу Кубка України, помітно змінивши склад в останньому матчі чемпіонату проти Львова.

Чи не виб'є Зорю з колії болюча поразки від Ворскли? Бувають такі ігри, коли все залітає. Втім, у Зорі досвідчений головний тренер, та й самі гравці не перший день у футболі. Навпаки, ця осічка може струсити луганців, яких по грі вважаю одними з найкращих у Прем'єр-лізі.

Точний рахунок передбачити не візьмуся, проте припущу, що у цьому поєдинку багато голів забито не буде. Думаю, гра перейде в овертайм, але все вирішиться у серії післяматчевих пенальті", – сказав Вірт у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, кубкове протистояння між Олександрією та Зорею відбудеться вже сьогодні, 21 квітня. Початок зустрічі о 18:30.

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