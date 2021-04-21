Олександрії перед початком весняної частини чемпіонату прогнозували проблеми, спричинені обмеженням фінансування. У перших турах другого кола команда спробувала розвіяти сумніви, видавши кілька хороших матчів, однак після перемоги над Олімпіком місяць тому "жовто-чорні" стрімко пішли на дно – підопічні Володимира Шарана зазнали аж чотирьох поразок поспіль. Щоправда, на останню невдачу (у матчі зі Львовом) вони пішли свідомо, адже шанси на прохід у єврокубки через УПЛ вже були втрачені. Основний склад відпочивав, готуючись до битви із Зорею за фінал Кубка. Це – останній шанс потрапити у Європу.

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Щоправда, навіть у півфінал Олександрія потрапила з величезним скрипом, у меншості втримавши нічию з СК Дніпро-1 і потім вигравши по пенальті. Можливо, із Зорею команді буде простіше – рік тому підопічні Володимира Шарана пройшли луганців у 1/8 фіналу Кубка України (теж по пенальті), а у наступних трьох матчах проти "мужиків" були зафіксовані нічия та дві домашні перемоги "жовто-чорних". Втім, зустріч на КСК Ніка у грудні виграв колектив Віктора Скрипника. Словом, сьогодні має бути цікаво.

Тренерському штабу Зорі перед цим поєдинком необхідно розставити приорітети. Фінал Кубка – це круто, однак у чемпіонаті розгорнулася драматична боротьба за бронзові медалі (і вихід у Лігу Європи). Луганці поки що тримаються третіми й мають матч у запасі, однак відрив від конкурентів коливається від одного до трьох очок. Чи готовий Віктор Скрипник у таких умовах чіплятися за Кубок? З одного боку, у інтерв'ю він виявляв бажання щось виграти, але разом з тим коуч славиться своєю прагматичністю.

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Втім, навіть хороше налаштування нічого Зорі не гарантує. В останньому турі УПЛ команда зазнала нищівної поразки від Ворскли – за перші півгодини команда пропустила три голи, а потім ковтнула ще й четвертий. Так, потім "мужики" забили два голи, дещо підправивши загальне враження, але всього за три тижні до цієї невдачі луганці програли Колосу. Тенденція тривожна, але на тлі нинішніх олександрійців Зоря все одно виглядає фаворитом пари.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець (під питанням) – Абу Ханна (під питанням), Шевченко

Дискваліфіковані: Гречишкін (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Зоря

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бондаренко, Бабогло, Мірошниченко – Банада – Лучкевич, Шастал, Ковалець, Третьяков – Сітало

Зоря: Васіль – Фаворов, Іванісеня, Вернидуб, Жуніньо – Назарина – Кочергін, Юрченко, Кабаєв – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко робити прогноз на такий поєдинок. Очевидно, що Олександрія буде закриватись, намагаючись підчатувати Зорю на контратаках. Крім того, "жовто-чорні" будуть проводити багато кросів, стараючись задавити луганців у боротьбі. У матчі з Динамо деякий час це виходило непогано, але з СК Дніпро-1 одразу в двох поєдинках команда Володимира Шарана виглядала жахливо. Як і з Десною та Інгульцем, яким програли в одні ворота.

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Зоря, попри фіаско з Ворсклою, виглядають значно стабільніше й переконливіше. Навіть у Полтаві підопічні Віктора Скрипника знайшли в собі сили, аби забити двічі, а загалом у новому році "мужики" втратили очки тільки в трьох поєдинках (один проти Динамо) – всі інші вони впевнено виграли (в т.ч. і з Шахтарем). Та і тактично луганці виглядають різнобарвніше й гнучкіше.

Можливо, в цьому матчі Олександрія знову зможе звести матч до овертаймів та серії пенальті. Це ж Кубок – тут можливо все. Втім, на папері Зоря виглядає на порядок сильніше. Саме на її прохід і варто поставити.

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