"В матче Александрия – Заря сложно определить фаворита. Возможно, чуть выше были бы шансы у Зари, но поскольку игра состоится в Александрии, то это уравнивает возможности соперников.

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Владимир Шаран, на мой взгляд, целенаправленно готовил свою команду к полуфиналу Кубка Украины, заметно изменив состав в последнем матче чемпионата против Львова.

Может ли выбить Зарю из колеи болезненное поражение от Ворсклы? Бывают такие игры, когда все залетает. Впрочем, у Зари опытный главный тренер, и сами игроки не первый день в футболе. Наоборот, эта осечка может встряхнуть луганчан, которых по игре считаю одними из лучших в Премьер-лиге.

Точный счет предсказать не возьмусь, но предположу, что в этом поединке много голов забито не будет. Думаю, игра перейдет в овертайм, но все решится в серии послематчевых пенальти", – сказал Вирт в комментарии Zbirna.com.

Напомним, кубковое противостояние между Александрией и Зарей состоится уже сегодня, 21 апреля. Начало встречи в 18:30.

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