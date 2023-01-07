"Чи чув щось про проведення Кубка України навесні? Чув, мені скинули попередній формат проведення цього турніру, і я його не зрозумів. Я за те, щоб провели Кубок України, але має бути адекватний формат", – зазначив Вірт в інтерв'ю "Український футбол".

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Раніше повідомлялось, що старт кубкового турніру планується на весну 2023 року. Остаточного рішення щодо проведення немає, адже все залежатиме від перебігу війну та загальної ситуації в країні на той час.

Останнім володарем Кубка є Динамо, яке виграло трофей у 2021-му. Загалом у киян 13 тріумфів, стільки ж у Шахтаря.

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