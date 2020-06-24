Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

Ворскла здолала Маріуполь в серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм був за Маріуполем – Горбунов на 37 хвилині вивів азовців вперед у рахунку. У другій половині полтавці намагались відігратись, але вдалось це лише наприкінці зустрічі – Кане реалізував пенальті.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

Гра перейшла в овертайм, а вже перед самою серією пенальті Максимов зважився замінити голкіпера – місце у воротах посів 16-річний Ісенко. Саме він і став головним героєм зустрічі, відбивши три пенальті та вивівши Ворсклу до фіналу Кубка України, де на полтавців очікує Динамо.