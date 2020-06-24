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ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮРІЙ ДЯЧУК-СТАВИЦЬКИЙ МАРІУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла

24 червня 23:08 - Читать на русском
Героїзм школяра та вихід Полтави до фіналу Кубка України у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла
Маріуполь – Ворскла – відео голів та огляд матчу

Ворскла здолала Маріуполь в серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

Перший тайм був за Маріуполем – Горбунов на 37 хвилині вивів азовців вперед у рахунку. У другій половині полтавці намагались відігратись, але вдалось це лише наприкінці зустрічі – Кане реалізував пенальті.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

Гра перейшла в овертайм, а вже перед самою серією пенальті Максимов зважився замінити голкіпера – місце у воротах посів 16-річний Ісенко. Саме він і став головним героєм зустрічі, відбивши три пенальті та вивівши Ворсклу до фіналу Кубка України, де на полтавців очікує Динамо.

blog_ava
Миколенко: Вербіч сам підійшов до арбітра і сказав, що пенальті не було, а суддя його просто відігнав
24 червня
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Теги
Кубок України Відеоновини Ворскла Ворскла Маріуполь - Ворскла Маріуполь Маріуполь
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