Бразилець скористався різдвяними канікулами, щоб відвідати Америку, сходити на гру НБА, а також зробити нове тату.

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Автором татуювання Вінісіуса став іспанець Ganga. На спині бразильця він зобразив баскетболістів Майкла Джордана і Кобе Браянта, футболіста Пеле, боксера Мохаммеда Алі. Крім того, тепер на спині Вінісіуса є два написи: "менталітет" у нижній частині й "життя чорношкірих важливі" біля правого плеча.

Татуювання викликало питання у користувачів соцмереж. Річ у тому, що вгорі зліва є лице чоловіка, ім'я якого не вдалося дізнатися.

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