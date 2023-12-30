Бразилец воспользовался рождественскими каникулами, чтобы посетить Америку, сходить на игру НБА, а также сделать новую папу.

Лунин провел трехстороннюю встречу с Анчелотти и Кепой – наставник окончательно определил роли голкиперов в Реале

Автором татуировки Винисиуса стал испанец Ganga. На спине бразильца он изобразил баскетболистов Майкла Джордана и Кобе Брайанта, футболиста Пеле, боксера Мохаммеда Али. Кроме того, теперь на спине Винисиуса есть две надписи: "менталитет" в нижней части и "жизнь чернокожих важны" возле правого плеча.

Татуировка вызвала вопросы у пользователей соцсетей. Дело в том, что вверху слева есть лицо мужчины, имя которого не удалось узнать.

Як Маркевич перейшов у контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстів Футбол 24 у 2023-му – марафон різдвяного чтива!