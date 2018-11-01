Вінісіус обійшовся Реалу в 61 млн євро – у гравця була домовленість з Барселоною

Стало відомо, скільки насправді Реал заплатив за нападника Вінісіуса Жуніора.

Вінісіус Жуніор міг опинитись у Барселоні. Як повідомляє Cadena COPE, "блаугранас" домовились з агентом бразильця про перехід.

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Однак Фламенго продовжив контракт з нападником і прописав клаусулу в розмірі 45 млн євро. Ще 8 млн євро майбутній покупець мав витратити на посередників, а ще 8 – для родини Вінісіуса.

Попри домовленість із Барселоною, Вінісіус перейшов саме в Реал. Мадридці в сумі заплатили за нього 61 млн євро.

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