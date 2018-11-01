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Вінісіус обійшовся Реалу в 61 млн євро – у гравця була домовленість з Барселоною

15:57 705 Читать на русском
Вінісіус обійшовся Реалу в 61 млн євро – у гравця була домовленість з Барселоною
Вінісіус Жуніор / соцмережі

Стало відомо, скільки насправді Реал заплатив за нападника Вінісіуса Жуніора.

Вінісіус Жуніор міг опинитись у Барселоні. Як повідомляє Cadena COPE, "блаугранас" домовились з агентом бразильця про перехід.

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Однак Фламенго продовжив контракт з нападником і прописав клаусулу в розмірі 45 млн євро. Ще 8 млн євро майбутній покупець мав витратити на посередників, а ще 8 – для родини Вінісіуса.

Попри домовленість із Барселоною, Вінісіус перейшов саме в Реал. Мадридці в сумі заплатили за нього 61 млн євро.

Реал за останні 5 років витратив на трансфери вдвічі менше за Барселону – Перес давно не купує гравців за понад 50 млн

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Фламенго Фламенго Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Барселона Барселона
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