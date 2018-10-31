Кубок Іспанії: Реал у дебютному матчі Соларі розтрощив Мелілью

Мелілья приймала Реал у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії. "Вершкові" розтрощили суперника.

У першому матчі після звільнення Лопетегі Реал протистояв Мелільї у Кубку Іспанії. Вже у середині першого тайму Бензема відкрив рахунок у матчі з передачі Одріосоли. Асенсіо вже у доданий до першого тайму час подвоїв перевагу "вершкових".

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У другому таймі гравці Реала володіли ініціативою, але дозволили гравцям Мелільї завдати перших ударів по своїх воротах. Але підопічні Соларі продовжили забивати. На цей раз відзначився Одріосола, зробивши рахунок розгромним на 79-ій хвилині гри. Крапку у матчі поставив Крісто Гонсалес на 90+3 хвилині гри.

Дебютний матч Соларі на чолі "вершкових" завершився впевненою перемогою 4:0. Матч-відповідь 1/16 Кубка Іспанії відбудеться 5 грудня.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу, перший матч

Мелілья – Реал – 0:4

Голи: Бензема, 28, Асенсіо, 45+1, Одріосола, 79, Гонсалес, 90+3