Винисиус обошелся Реалу в 61 млн евро – у игрока была договоренность с Барселоной

Стало известно, сколько на самом деле Реал заплатил за нападающего Винисиуса Жуниора.

Винисиус Жуниор мог оказаться в Барселоне. Как сообщает Cadena COPE, "блаугранас" договорились с агентом бразильца о переходе.

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Однако Фламенго продлил контракт с нападающим и прописал клаусулу в размере 45 млн евро. Еще 8 млн евро будущий покупатель должен был потратить на посредников, а еще 8 – для семьи Винисиуса.

Несмотря на договоренность с Барселоной, Винисиус перешел именно в Реал. Мадридцы в сумме заплатили за него 61 млн евро.

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