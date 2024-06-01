УЄФА оголосив склад суддівської бригади на дуель між німецькою та українською командами.

Спаринг між Німеччиною та Україною обслуговуватиме австрійська команда суддів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері виступить 39-річний Вальтер Альтманн, який раніше жодного разу не судив матчі українських команд чи збірних. На лініях йому допомагатимуть Максіміліан Колбіч та Андреас Вітчнігг. Резервним арбітром буде Гаральд Легнер. За VAR відповідатиме Юліан Вайнбергер.

Нагадаємо, дуель між Німеччиною та Україною відбудеться у понеділок, 3 червня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

До слова, для команди Сергія Реброва це буде перший спаринг перед Євро-2024. Після німців "синьо-жовті" проведуть товариські матчі проти Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).

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