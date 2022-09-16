Ліга Європи УЄФА 2022/23, 2-й тур, група С

Бетіс – Лудогорець – 3:2

Голи: Енріке, 25, Хоакін, 39, Каналес, 59 – Десподов, 45+2, Рік, 74

Рома – ГІК – 3:0

Голи: Дибала, 47, Пеллегріні, 49, Белотті, 68

Вилучення: Тенхо, 15 (ХІК)

Група D

Брага – Уніон Берлін – 1:0

Гол: Вітінья, 77

Уніон Сен-Желуаз – Мальме – 3:2

Голи: Берджеес, 15, Теума, 69, Боніфейс, 71 – Сіссей, 6, Телін, 57

Група А

Буде-Глімт – Цюріх – 2:1

Голи: Сельнес, 54 (автогол), Ветлесен, 58 – Адвіджай, 81

Бетіс у рідних стінах приймав Лудогорець. Фаворит був очевидним, однак списувати гостей до стартового свистка "вердібланкос" не мала права – тиждень тому болгари перемогли Рому. Андалусійці налаштувались, як слід, що вилилось у два голи в перші 40 хвилин. На 25-й хвилині рахунок було відкрито після дальнього удару Каналеса, який голкіпер парирував у фланг; Міранда звідти виконав простріл, а Луїс Енріке замкнув.

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На 39-й перевагу подвоїв легендарний Хоакін шикарно пробив з лівого кута штрафного у дальню дев'ятку. До речі, 41-річний Санчес став найбільш віковим автором гола у історії Ліги Європи.

Лудогорець не здався, скоротивши відставання у компенсований час зі стандарту – Десподов закрутив м'яч у ворота, а голкіпер вибив його з-за лінії. 2:1! Втім, за 13 хвилин по перерві Бетіс відновив гандикап у два голи завдяки пострілу Каналеса метрів з 22-х під дальню стійку. Болгари відповіли непоганим голом Ріка на 74-й хвилині, але влаштувати камбек сил не вистачило. 3:2 – Бетіс святкує важку перемогу.

Рома у паралельному матчі намагалася реабілітуватись за фіаско в Болгарії. Суперник був доволі простий – в гості до Рима приїхав фінський ГІК, який вже на 15-й хвилині примудрився залишитись у меншості. Втім, до самої перерви рахунок залишався невідкритим. Жозе Моурінью у роздягальні довелося провести подвійну заміну, випустивши на поле Дибалу й Смоллінга.

Цей хід миттєво приніс успіх. Всього за хвилину після старту другого тайму Дибала вивів "вовків" уперед. Пауло отримав скидку від Пеллегріні й з лінії штрафного пробив у дальній нижній кут. Ще за дві хвилини Лоренцо додав до асисту гол – Дзаньйоло увірвався на лівий край карного майданчика і віддав передачу, а м'яч зрикошетив від захисника у Пеллегріні, залетівши у ворота. 2:0!

На 68-й же хвилині справа дійшла і до розгрому – це Белотті забив дебютний гол за Рому, замкнувши простріл від Дзаньйоло. 3:0. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Брага у рідних стінах здобула перемогу над берлінським Уніоном. Матч був рівним, моментів було дуже мало, однак на 77-й хвилині португальцям таки вдалося відкрити рахунок. Героєм став 22-річний Вітінья, який зіграв на добиванні після потужного лонгшоту від Андре Орти. 1:0! Цей гол і вирішив долю протистояння.

Інший Уніон – із бельгійського Сен-Жилуаза – видав один із найкращих матчів вечора. До них у гості приїхав Мальме, який відкрив рахунок вже на 6-й хвилині внаслідок класної комбінації з вриванням Сіссея на правий край штрафного. Господарі зрівняли на 17-й зусиллями Берджееса – йому вдалося замкнути подачу з глибини на лінію воротарського. Ще за дев'ять хвилин Уніон СЖ забив другий гол, однак його не зарахували через офсайд.

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, але через 11 хвилин після старту другого тайму Мальме знову вийшов уперед – це Телін замкнув простріл у центр штрафного ударом в правий нижній кут. Втім, бельгійці не тільки не "попливли", а ще й перегорнули хід зустрічі.

На 69-й хвилині Теума пострілом з дистанції відновив статус-кво (голкіпер проспав момент), а на 71-й Боніфейс увірвався на лівий край карного майданчика й забив третій гол у ворота шведів! 3:2! Шокований Мальме капітулював.

Буде-Глімт вдома провів доволі непросту зустріч з Цюріхом. Відкрити рахунок у першому таймі норвежцям не вдалося, однак при цьому вони ще й пропустили перед перервою. На щастя для господарів, офсайд не дав швейцарцям відсвяткувати, а по перерві вони швидко поховали самі себе.

На 54-й хвилині автогол Сельнеса допоміг Буде-Глімту вийти вперед, а ще за чотири хвилини Велтесен подвоїв перевагу "полярників", замкнувши простріл від Сольбаккена. 2:0! Цюріх відіграв один м'яч зусиллями Адвіджая аж на 81-й хвилині, але врятуватись від поразки гості не змогли.

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